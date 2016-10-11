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Ни денег, ни ремонта / «Ставропольская правда» от 11 октября 2016 г.

Более 3 миллионов рублей похитил мошенник в Пятигорске под видом ремонтных работы

На Ставрополье в суд направлено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СК. Предварительным следствием установлено, что житель Пятигорска под предлогом выполнения строительных и ремонтных работ завладел деньгами граждан в сумме свыше трех миллионов рублей. Договоры с клиентами и рабочими не заключались, все деньги подозреваемый получал под расписки. Однако свои обязательства по оказанию услуг злоумышленник не выполнил, а полученные средства похитил. Следствием установлено семь подобных фактов. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161011/bolee_3_millionov_rubley_pokhitil_moshennik_v_pyatigorske_pod_vi_97136.html
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