Более 3 миллионов рублей похитил мошенник в Пятигорске под видом ремонтных работы
На Ставрополье в суд направлено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СК. Предварительным следствием установлено, что житель Пятигорска под предлогом выполнения строительных и ремонтных работ завладел деньгами граждан в сумме свыше трех миллионов рублей. Договоры с клиентами и рабочими не заключались, все деньги подозреваемый получал под расписки. Однако свои обязательства по оказанию услуг злоумышленник не выполнил, а полученные средства похитил. Следствием установлено семь подобных фактов. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.