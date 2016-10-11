Более 2 тысяч правонарушений укрыто от учета в Ставропольском крае

Состояние законности и результатов прокурорского надзора и ведомственного контроля за соблюдением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях рассмотрено на заседании межведомственной рабочей группы прокуратуры края, сообщила пресс-служба ведомства. Нарушения, в том числе связанные с укрытием органами правоохраны от учета 2017 преступлений, стали причиной привлечения к дисциплинарной ответственности более 2000 должностных лиц. Особое внимание обращено на случаи нерегистрации заявлений граждан о совершенных преступлениях. За 8 месяцев прокурорами выявлены 7 таких фактов в отделах внутренних дел по Благодарненскому, Предгорному районам, Промышленному району Ставрополя.

http://www.stapravda.ru/20161011/bolee_2_tysyach_pravonarusheniy_ukryto_ot_ucheta_v_stavropolskom_97165.html