Более 110 тысяч жителей Ставрополья приняли участие в экологическом субботнике

Стартовал второй этап ежегодной экологической акции «Сохраним природу Ставрополья». В очередном субботнике, прошедшем в рамках акции, приняли участие свыше 110 тысяч жителей края. В населенных пунктах провели работы по благоустройству территорий, очистке придорожных береговых полос и прибрежных зон. Сотрудники органов исполнительной власти проводили уборку мусора на особо охраняемых природных территориях края.

Всего с начала акции «Сохраним природу Ставрополья» с привлечением общественности прошло больше трех тысяч мероприятий. Ликвидировано около трех тысяч стихийных свалок, очищено от мусора почти 29 тысяч гектаров улиц, парков, скверов, придорожных лесополос. На свалки вывезено более 680 тысяч кубометров мусора, облагорожено и засеяно 300 тысяч квадратных метров газонов, посажено более 50 тысяч деревьев, 35 тысяч кустарников, разбито 20 га новых скверов. Приведены в надлежащий вид воинские захоронения, мемориальные сооружения погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны.

http://www.stapravda.ru/20161011/bolee_110_tysyach_zhiteley_stavropolya_prinyali_uchastie_v_ekolo_97173.html