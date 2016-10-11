Бесплатными экскурсиями по Ставрополю воспользовались более 400 человек

Экскурсия по любимому городу / «Ставропольская правда» от 11 октября 2016 г.

В Ставрополе продолжаются пешие и автобусные экскурсии по городу и его окрестностям, которые проводит администрация краевого центра. В них уже приняли участие более 400 человек. Слушая интересные факты и увлекательные истории, экскурсанты проедут по проспекту Карла Маркса, посетят местные достопримечательности, в числе которых Крепостная гора. Завершится мероприятие в Ботаническом саду, где опытные экскурсоводы расскажут об истории сада, а также о его уникальных растениях. Обзорные экскурсии продолжительностью 2,5 часа проходят каждую субботу от железнодорожного вокзала в 14.00, сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя. Стоит отметить, что массовые коллективные заявки не принимаются. Предварительная запись по телефону (8652) 26-50-53.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161011/besplatnymi_ekskursiyami_po_stavropolyu_vospolzovalis_bolee_400__97137.html