Александровская миля подвела итоги летнего легкоатлетического сезона на Ставрополье

Победители Александровской мили / «Ставропольская правда» от 12 октября 2016 г.

В селе Александровском состоялись XXXV краевые соревнования по легкой атлетике «Александровская миля – 1777», посвященные памяти ветерана спорта Николая Харечкина.

В них участвовали более 500 спортсменов, в т. ч. гости из Ростова, Черкесска и Волгограда. Информационным партнером соревнований традиционно является газета «Ставропольская правда».

Участников и гостей соревнований поздравили заместитель главы Александровского района Владимир Мацкевич и заслуженный тренер России Александр Татаринцев. Под звуки Государственного гимна РФ флаг Российской Федерации подняли призеры чемпионата Александровского района по кроссу «Золотая осень» Игнат Сутулов, Ангелина Антонец, а также чемпионы России по легкой атлетике ставропольцы Анна Кошелева и Данил Смольняковский, к слову, ставшие в итоге абсолютными победителями.

В командном зачете победу одержала дружина Александровского района, на втором месте сборная Ставрополя, на третьем – Благодарненского района. Для учащихся младших классов были проведены соревнования «Александровская милька». Все участники забегов были награждены сладкими призами. Самому старшему участнику соревнований, ессентучанину Алексею Дубатовка, – 86 лет.

http://www.stapravda.ru/20161011/aleksandrovskaya_milya_podvela_itogi_letnego_legkoatleticheskogo_97170.html