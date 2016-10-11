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Александровская миля подвела итоги летнего легкоатлетического сезона на Ставрополье

Александровская миля подвела итоги летнего легкоатлетического сезона на Ставрополье

В селе Александровском состоялись XXXV краевые соревнования по легкой атлетике «Александровская миля – 1777», посвященные памяти ветерана спорта Николая Харечкина.

В них участвовали более 500 спортсменов, в т. ч. гости из Ростова, Черкесска и Волгограда. Информационным партнером соревнований традиционно является газета «Ставропольская правда».

Участников и гостей соревнований поздравили заместитель главы Александровского района Владимир Мацкевич и заслуженный тренер России Александр Татаринцев. Под звуки Государственного гимна РФ флаг Российской Федерации подняли призеры чемпионата Александровского района по кроссу «Золотая осень» Игнат Сутулов, Ангелина Антонец, а также чемпионы России по легкой атлетике ставропольцы Анна Кошелева и Данил Смольняковский, к слову, ставшие в итоге абсолютными победителями.

В командном зачете победу одержала дружина Александровского района, на втором месте сборная Ставрополя, на третьем – Благодарненского района. Для учащихся младших классов были проведены соревнования «Александровская милька». Все участники забегов были награждены сладкими призами. Самому старшему участнику соревнований, ессентучанину Алексею Дубатовка, – 86 лет.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161011/aleksandrovskaya_milya_podvela_itogi_letnego_legkoatleticheskogo_97170.html
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Александровская миля подвела итоги летнего легкоатлетического сезона на Ставрополье
Александровская миля подвела итоги летнего легкоатлетического сезона на Ставрополье
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