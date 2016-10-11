Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
11 октября 2016 г.

Акция «Мы – за здоровый образ жизни» прошла в Невинномысске

В Невинномысске прошла акция «Мы – за здоровый образ жизни», организованная Молодёжным центром развития личности при поддержке комитета по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации города.

Студенты-участники акции раздали прохожим более 200 листовок. Как сообщили в мэрии Невинномысска, агитационные материалы содержали информацию о вреде употребления табака, алкоголя, наркотических веществ.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161011/aktsiya_my__za_zdorovyy_obraz_zhizni_proshla_v_nevinnomysske_97169.html
Фотография к статье Акция «Мы – за здоровый образ жизни» прошла в Невинномысске
Более 200 агитационных листовок раздали в Невинномысске в ходе акции «Мы – за здоровый образ жизни»
Более 200 агитационных листовок раздали в Невинномысске в ходе акции «Мы – за здоровый образ жизни»
Фото пресс-службы администрации Невинномысска
Закрыть
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Вы ездили в отпуск этим летом?
Здоровье
По программе «Мир без слез» детская больница в Нальчике получила аппарат УЗИ
Акция «Мы – за здоровый образ жизни» прошла в Невинномысске
Губернатор и ещё более 570 тысяч ставропольцев сделали прививки от гриппа
IV съезд хирургов Юга России состоялся в Пятигорске
В Ставрополе открылась конференция, посвященная Всемирному дню психического здоровья
Невинномысск
В Невинномысске открылась «Школа предпринимательства»
Вирус, проникший в смартфон, украл со счета жителя Невинномысска 15800 рублей
В Невинномысске состоялся краевой турнир по тяжелой атлетике
Невинномысск отметил свой 191-й день рождения
На Ставрополье пресекли попытку контрабанды сильнодействующих веществ

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!