В Невинномысске прошла акция «Мы – за здоровый образ жизни», организованная Молодёжным центром развития личности при поддержке комитета по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации города.

Студенты-участники акции раздали прохожим более 200 листовок. Как сообщили в мэрии Невинномысска, агитационные материалы содержали информацию о вреде употребления табака, алкоголя, наркотических веществ.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161011/aktsiya_my__za_zdorovyy_obraz_zhizni_proshla_v_nevinnomysske_97169.html