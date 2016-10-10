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10 октября 2016 г.

Землетрясение в 3,8 балла произошло в Ставропольском крае, жертв нет

В ночь на 10 октября в Ставропольском крае произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 3,8 балла на глубине 10 километров зарегистрированы на границе Шпаковского и Кочубеевского районах в 00:40.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по СК, разрушений и пострадавших нет, нарушений систем жизнеобеспечения не зафиксировано. Организовано взаимодействие с сейсмологической лабораторией республики Северная Осетия – Алания и Единой географической службой РАН.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161010/zemletryasenie_v_38_balla_proizoshlo_v_stavropolskom_krae_zhertv_97113.html
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