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10 октября 2016 г.

Ярмарка ставропольских производителей прошла в Новом Уренгое

В городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа завершилась ярмарка производителей Ставрополья. Восемь ведущих предприятий края представили на ней более 50 тонн своей продукции, сообщили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. Это сыры, масло, кисломолочная продукция, колбасы и деликатесы, кондитерские и макаронные изделия, сахар, крупы, мясные и плодоовощные консервы, овощи, фрукты и бахчевые.

 

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161010/yarmarka_stavropolskikh_proizvoditeley_proshla_v_novom_urengoe_97117.html
Фотография к статье Ярмарка ставропольских производителей прошла в Новом Уренгое
Ставропольская продукция на ярмарке
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