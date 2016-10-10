Ярмарка ставропольских производителей прошла в Новом Уренгое

В городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа завершилась ярмарка производителей Ставрополья. Восемь ведущих предприятий края представили на ней более 50 тонн своей продукции, сообщили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. Это сыры, масло, кисломолочная продукция, колбасы и деликатесы, кондитерские и макаронные изделия, сахар, крупы, мясные и плодоовощные консервы, овощи, фрукты и бахчевые.

http://www.stapravda.ru/20161010/yarmarka_stavropolskikh_proizvoditeley_proshla_v_novom_urengoe_97117.html