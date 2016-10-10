ВТБ организовал гала-концерт Большого Театра в рамках ежегодных совещаний МВФ и Всемирного банка

8 октября в рамках ежегодных осенних совещаний Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка в Вашингтоне ВТБ организовал гала-концерт звезд Большого театра.

Мероприятие прошло в Центре исполнительских искусств им. Дж. Ф. Кеннеди. В гала-концерте приняли участие прима-балерина Большого театра Светлана Захарова и другие звезды российского балета. Гости увидели сцены из балетов «Ромео и Джульета», «Талисман», «Огни Парижа», «Тарас Бульба» и других в интерпретации современных хореографов. Специально для этого вечера известный российский художник Павел Каплевич создал уникальные медиа-декорации.

Гала-концерт посетило более 1100 гостей, среди которых были представители МВФ, Всемирного Банка, главы Центробанков и министры финансов различных стран, представители крупнейших банков мира и многие другие. ВТБ традиционно участвует в организации концертов с участием деятелей российской культуры на крупнейших международных экономических форумах.

Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин отметил: «Балет – уникальный вид искусства, совершенно не нуждающийся в переводе. Он говорит на языке, который понятен и доступен всем, вне независимости от политических и экономических предпочтений. Искусство прокладывает путь в будущее, к единому миру без границ, что, кстати, является и слоганом группы ВТБ. Я рад, что в это непростое время, когда в мире начинает появляться все больше новых границ и барьеров, мы привезли в Вашингтон именно балет Большого театра. Надеюсь, этот концерт сможет хоть ненамного сделать мир более единым и прекрасным».

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161010/vtb_organizoval_galakontsert_bolshogo_teatra_v_ramkakh_ezhegodny_97118.html