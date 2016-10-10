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10 октября 2016 г.

В Ставрополе под колеса грузовика попала пожилая пенсионерка

7 октября около 9 часов 30 минут водитель грузовой «ГАЗели», двигаясь задним ходом по проезду Чукотский, не убедился в безопасности своего маневра и наехал на пешехода – 85-летнюю женщину, которая двигалась вдоль проезжей части, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. С серьезным ранением головы пострадавшая была госпитализирована. Водитель – 40-летний местный житель.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161010/v_stavropole_pod_kolesa_gruzovika_popala_pozhilaya_pensionerka_97125.html
Фотография к статье В Ставрополе под колеса грузовика попала пожилая пенсионерка

Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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