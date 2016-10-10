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10 октября 2016 г.

В Ставрополе осужден директор фирмы, незаконно получивший в кредит более полумиллиарда рублей

Деньги
Фото: из архива газеты «СП»

Промышленный районный суд Ставрополя вынес приговор в отношении местного жителя Алексея Ковальчука. Он признан виновным в незаконном получении кредита. В суде установлено, что Ковальчук был директором закрытого акционерного общества «КИТ». С целью получения денежных средств он предоставлял в кредитное учреждение заявку и прикладывал документы, в которых были отражены заведомо ложные сведения о хозяйственном положении возглавляемой им организации. На основании их сотрудниками банка было принято положительное решение о возможности кредитования предприятия. Всего с ноября 2011 года по сентябрь 2013 года «КИТ» получил 3 кредита на сумму более 500 миллионов рублей. Впоследствии свои обязательства по выплате заемных средств и процентов по ним злоумышленник не выполнил. Суд приговорил Ковальчука к наказанию в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Исковые требования о взыскании с осужденного суммы причиненного ущерба полностью удовлетворены, сообщили в прокуратуре края.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161010/v_stavropole_osuzhden_direktor_firmy_nezakonno_poluchivshiy_v_kr_97127.html
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