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10 октября 2016 г.

В Дагестане нейтрализованы трое бандитов

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий органы ФСБ России получили информацию о нахождении на территории Сулейман-Стальского района Дагестана группы лиц, причастных к деятельности бандитского подполья, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета. Было принято решение о проведении с 21.45 9 октября контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима.

Силами спецподразделений органов безопасности группа бандитов была обнаружена и блокирована в лесном массиве восточнее селения Цмур. На предложение сложить оружие и сдаться властям они открыли огонь. Бойцами спецназа ФСБ России трое боевиков были нейтрализованы. Осуществляется поиск их возможных сообщников. Личности бандитов устанавливаются.

Активная фаза спецоперации продолжается. Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

В ходе боестолкновения ранен один сотрудник спецподразделения. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161010/v_dagestane_neytralizovany_troe_banditov_97139.html
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