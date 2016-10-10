Совет муниципальных образований края рассмотрел в Кисловодске работу образовательных учреждений

В Кисловодске прошло очередное заседание правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края». В работе правления СМО приняла участие заместитель председателя правительства Ставропольского края, руководитель аппарата ПСК Ольга Прудникова.

В городе-курорте члены Совета муниципальных образований посетили ряд образовательных учреждений города. На пленарном заседании коллег из различных городов и районов края приветствовала председатель Думы города-курорта Кисловодска Любовь Волошина. Она призвала уделить особое внимание формированию социальной микросреды муниципалитетов. В частности, – качеству работы школ, коммунальных предприятий и учреждений здравоохранения. Начальник управления образования администрации Кисловодска Вера Дементьева рассказала о практике работы управления по реализации комплекса мер, направленных на совершенствование системы общего образования. А первый заместитель министра образования и молодежной политики Ставропольского края Наталья Лаврова остановилась на основных направлениях развития общего образования в Ставропольском крае.

http://www.stapravda.ru/20161010/sovet_munitsipalnykh_obrazovaniy_kraya_rassmotrel_v_kislovodske__97119.html