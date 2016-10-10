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10 октября 2016 г.

Результаты 11-го тура чемпионата России по футболу в зоне «Юг»

Состоялись матчи 11-го тура чемпионата России по футболу среди команд зоны «Юг» второго дивизиона: «Краснодар-2» – СКА – 0:0, «Чайка» – «Спартак» – 1:0, «Биолог» – «Кубань-2» – 1:0, «Дружба» – «Афипс» – 2:1, «Сочи» – «Черноморец» – 1:0, «Армавир» – «Ротор» – 0:0. Несмотря на плачевное положение команды города-курорта в нынешнем первенстве страны, власти столицы СКФО провели театрализованный праздник в честь 80-летия пятигорского «Динамо», принимавшего участие в первом чемпионате СССР по футболу в 1936 году, в котором начинал свою карьеру А. Дангулов, главный тренер послевоенного столичного «Спартака». С поздравлениями в адрес клуба-юбиляра, болельщикам и всем участникам праздника обратились министр спорта края Р. Марков, глава Пятигорска Л. Травнев, президент клуба А. Сахтариди, ветеран пятигорского футбола А. Хохлов. Все гости праздника приняли участие в лотерее, главным призом которой был автомобиль.

«АНГУШТ» – «МАШУК-КМВ» – 2:2. Трудно даже представить, каким образом тренерский штаб «Машука» после шести поражений подряд сможет остановить это падение команды в пропасть. К тому же «Ангушт» после удачи в Ставрополе горел желанием продолжить выигрышную серию. Первый сигнал прозвучал 4 октября: З. Саная и руководство «Машука» по обоюдному согласию расторгли контракт. Дальше – не хуже цирка: перед игрой в Назрани пятигорчан возглавил… В. Заздравных, главный тренер «Ангушта», которого на этом посту сменил Умар Мархиев. Положение нового наставника пятигорчан в этой ситуации, можно смело охарактеризовать, как «хуже губернаторского» – вчера он еще руководил ингушским клубом, а сегодня приехал в Назрань, чтобы отобрать у него очки. Можно только представить, как встретили его местные болельщики. Кстати, для В. Заздравных это второй заход на главный тренерский мостик «Машука»: первый раз он возглавлял команду города-курорта в 2011 году и она заняла тогда в зоне «Юг» 4-е место.

Уже на 7-й минуте хозяева провели быструю атаку и после удара З. Конова вышли вперед. На стадионе еще и страсти не улеглись, как пятигорчанам удалось восстановить равновесие в счете. «Успеха» добился Р. Гитинов из «Ангушта», оправивший мяч в собственные ворота. Еще до перерыва Д. Джатиев еще раз поразил ворота хозяев. Казалось, что с приходом В. Заздравных, «Машук» наконец-то одержит вторую победу в сезоне. И все же за 15 минут до финального свистка хозяева сравняли счет, оставив пятигорчан на последнем месте в таблице. Но это первое очко команды в семи последних играх.

«Машук»: Шлеев, Мулляр, Бугулов, Абидинов, Родионов, Клепиков (Аншаков), Михалев, Шрейдер (Садиров), Карибов (Демидов), Джатиев, Алиев.

«ЛЕГИОН» – «ДИНАМО» – 1:2. Победа хозяев в этом противостоянии давала им шанс обойти в таблице ставропольское «Динамо». Но и руководство нашего ФК ставило перед тренерским штабом задачу костьми лечь, но без очков домой из Махачкалы не возвращаться. Ведь в пяти оставшихся до конца первого круга турах – три матча у наших земляков на выезде, а дома игра с лидером зоны «Ротором». И если не привозить очков с гостевых встреч, то даже сохранить место в первой десятке будет очень не просто. Волгоградец А. Жданов в 10-ти матчах забил 10 голов. Динамовцы всей командой только в минувшем туре достигли этой отметки. Еще несколько лет назад 50 мячей за сезон было нормой нашей команды. Теперь такой показатель результативности для «Динамо» из области фантастики. В первом тайме оба соперника имели возможность открыть счет, но удачная игра вратарей и нерасторопность форвардов сохранили на табло нулевой счет. Однако сразу со свистком о начале второго тайма динамовцы добились успеха: гол на счету Д. Хасцаева. Взяв небольшую паузу, динамовцы перешли к позиционному нападению и вскоре тот же Д. Хасцаев удвоил преимущество гостей. Но махачкалинцы сдаваться не собирались и вскоре, использовав прореху в построениях динамовцев в середине поля, сократили отставание – 1:2. Ставропольцы добыли такие необходимые три очка и значительно поднялись в таблице. А впереди у них еще одна игра на выезде – с «Кубанью-2».

«Динамо»: Суворов, Волобуев, Ярцев, Погребняк, Бакланов, Кукояка (Люфт), Хугаев (Тодуа), Магомедов, Селеменев, Сердюков, Хасцаев (Голищев).

Положение команд

-           |  В  Н  П    М     О
----------------------------------
Ротор       |  8  2  1  25-6   26
Черноморец  |  7  1  3  18-7   22
Армавир     |  6  3  2  18-8   21
Афипс       |  6  3  2  14-5   21
Чайка       |  5  5  1  17-11  20
Биолог      |  6  1  4  12-13  19
ДИНАМО      |  5  0  6  11-15  15
СКА         |  4  3  4  11-11  15
Кубань-2    |  4  1  6  11-19  13
Краснодар-2 |  3  4  4  11-11  13
Спартак Вл  |  3  4  4   9-13  13
Сочи        |  3  3  5  12-14  12
Ангушт      |  2  4  5   9-12  10
Легион      |  3  1  7   8-19  10
Дружба      |  2  3  6  12-20   9
МАШУК       |  1  2  8   8-22   5
В. МОСТОВОЙ
http://www.stapravda.ru/20161010/rezultaty_11go_tura_chempionata_rossii_po_futbolu_v_zone_yug_97108.html
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