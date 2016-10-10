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10 октября 2016 г.

Прокурором Ставропольского края назначен Анатолий Богданчиков

Прокуратура РФ
Фото: из архива газеты «СП»

Указом Президента Российской Федерации Анатолий Борисович Богданчиков назначен на должность прокурора Ставропольского края, сообщили в пресс-службе ведомства.

Анатолий Богданчиков родился в 1969 году в поселке Силантьевка Кустанайского района Казахской ССР. В 1995 году окончил Алтайский государственный университет и начал службу в органах прокуратуры. В разное время работал следователем прокуратуры Октябрьского района Барнаула Алтайского края, прокурором отдела зонального контроля следственного управления прокуратуры Алтайского края, прокурором Калманского и Локтевского районов Алтайского края, прокурором Ленинского района Барнаула Алтайского края, прокурором Барнаула Алтайского края.

В последнее время Анатолий Богданчиков занимал должность первого заместителя прокурора Алтайского края. За примерное исполнение служебных обязанностей он неоднократно поощрялся, награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу», именным оружием.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161010/prokurorom_stavropolskogo_kraya_naznachen_anatoliy_bogdanchikov_97124.html
Фотография к статье Прокурором Ставропольского края назначен Анатолий Богданчиков
Фото: из архива газеты «СП»
Прокуратура РФ
Прокуратура РФ
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