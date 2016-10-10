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10 октября 2016 г.

Невинномысск отметил свой 191-й день рождения

В минувшие выходные Невинномысск отметил свой 191-й день рождения. По незыблемой традиции старт Дню города был дан рядом со спортивным комплексом «Олимп». С теплыми словами приветствия к горожанам обратились первый заместитель председателя правительства Ставропольского края Николай Великдань, представитель губернатора Ставрополья в муниципальном округе Наталья Образцова, глава администрации Невинномысска Василий Шестак, председатель Думы Невинномысска Александр Медяник, Герой Советского Союза, Почетный гражданин Невинномысска Владимир Ткачев.

Здесь же, на площади перед спорткомплексом раскинулась традиционная широкая Покровская ярмарка. Чего тут только не было! Горожане активно покупали упитанных карпов стоимостью сто десять рублей за кило, лук по восемь рублей, арбузы по пять… Колбасы, копчености, картофель, мед, саженцы деревьев и кустарников, изделия народных промыслов – без покупок не уходил никто. А еще на ярмарке можно было ознакомиться с национальными подворьями, посмотреть различные конкурсы – «Молодецкие потехи», «Матрешки с обложки». Никого не оставил равнодушным и праздничный концерт творческих коллективов города.

Ну а те, кому нужна была еще и пища духовная, спешили на так называемый «Исторический автобус». Он следовал по специальному маршруту и с помощью экскурсоводов горожане могли узнать много интересного о родном Невинномысске.

В это же время в зоне отдыха на набережной Кубани шумел детский праздник. Открытие игровых площадок, фотоакция, забег на роликах – весело было и ребятам и взрослым.

Вскоре тысячи горожан собрал Бульвар достижений. Открытая досуговая площадка «Город добрых дел», киноаллея, аллея спортивной славы, фестиваль уличных танцев, фестиваль картин из природных материалов – это лишь часть того, что можно было увидеть на бульваре.

Кульминацией же Дня города стало большое театрализованное представление «НевинноМЫсск – Я и ТЫ!». В свою очередь, завершающим аккордом представления стало выступление известной группы «Uma2rman». А затем вечернее небо украсили гроздья фейерверка.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161010/nevinnomyssk_otmetil_svoy_191y_den_rozhdeniya_97123.html
Фотография к статье Невинномысск отметил свой 191-й день рождения
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