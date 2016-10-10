На Ставрополье подвели итоги масштабной тренировки по гражданской обороне

Ставропольский край принял участие в ежегодной Всероссийской тренировке по гражданской обороне. Учения проходили в три этапа в течение четырех суток. Их основной темой стала организация мероприятий в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Цель – отработать вопросы организации, управления и взаимодействия различных структур при ликвидации ЧС.

В регионы были направлены различные «условия» тренировки. Ее участники ликвидировали последствия условно происходящих различных чрезвычайных ситуаций: землетрясений, возгораний и взрывов в высотных зданиях, аварий на ТЭЦ и на железнодорожных станциях (разгерметизация цистерн с соляной кислотой, сход вагонов с хлором и столкновение с пассажирским составом) и других. Население в наиболее важных социальных объектах отрабатывало правила экстренной эвакуации из «горящих» зданий.

На Ставрополье завершающим этапом Всероссийской тренировки стал условный пожар на нефтебазе. При участии сотрудников краевого управления МЧС, других служб и ведомств провели оперативное оповещение, возгорание своевременно ликвидировали, население эвакуировали, организовали пункты горячего питания, а «пострадавших» отправили в ближайшие медучреждения. Кроме того, провели мониторинг состояния окружающей среды с применением беспилотных летательных аппаратов.

Итоги масштабной тренировки подвели на селекторном совещании с руководителями Федерального министерства МЧС и главами субъектов России. В нем принял участие руководитель гражданской обороны Ставрополья губернатор Владимир Владимиров. В частности, в ходе совещания высокую оценку получила ставропольская система межведомственного взаимодействия, передачи информации, система ликвидации ЧС.

– Ставрополье участвует во всероссийских учениях по гражданской обороне шестой раз. Тренировка, как всегда, проходила масштабно, во всех мероприятиях было задействовано свыше 28 тысяч человек и 1,6 тысячи единиц техники, порядка 400 тысяч человек получили оповещение об условном ЧС. Все службы сработали четко. Считаю, с заданиями мы справились достойно, – прокомментировал итоги тренировки Владимир Владимиров.

http://www.stapravda.ru/20161010/na_stavropole_podveli_itogi_masshtabnoy_trenirovki_po_grazhdansk_97120.html