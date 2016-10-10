На Ставрополье ожидают рост доходов в краевую казну

Под председательством Геннадия Ягубова прошло еженедельное рабочее совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата Думы Ставропольского края.

Открывая совещание, спикер попросил руководителей думских комитетов проинформировать коллег о планах работы на предстоящую неделю и законопроектах, которые будут включены в повестку октябрьского заседания краевого парламента. Валерий Назаренко, возглавляющий комитет по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму, отметил, что идёт работа над внесением изменений в ряд законопроектов и приведение их в соответствие с федеральным законодательством. Также готовятся корректировки в закон, определяющий порядок управления и распоряжения имущественными объектами, находящимися в государственной собственности Ставропольского края.

Председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Светлана Терехова рассказала, что к внесению в повестку очередного заседания Думы готовятся четыре законопроекта и вопрос о назначении на должности мировых судей. Также на рассмотрение поступил проект закона о преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Кировского муниципального района в городской округ.

Юрий Белый проинформировал, что на очередное заседание Думы возглавляемый им комитет по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике готовит пять законопроектов. Основной из них – изменения в краевой бюджет на 2016 год. В результате предлагаемых корректировок должна вырасти доходная и расходная части краевой казны. Рост доходов планируется по акцизам на алкогольную продукцию и нефтепродукты.

Председатель комитета по социальной и молодёжной политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации Валентина Муравьёва сообщила, что на очередное заседание Думы будут внесены шесть законопроектов. Сегодня комитет над ними активно работает. По линии одной из курируемых им направлений есть положительные новости: по итогам 2015-2016 учебного года 14 школ края вошли в рейтинги лучших в стране. Годом ранее таких учебных заведений было только восемь.

Юрий Гонтарь отметил, что одним законопроектов, которые готовит на заседание комитет по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям, станут корректировки в краевой закон о противодействии коррупции. Также идёт работа над совершенствованием законов о казачестве и некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка. На предстоящей неделе комитетом запланировано проведение совещания по внесению изменений в закон о специализированных стоянках. Необходимо привести документ в соответствие с федеральными нормами, которые позволяют забрать транспортное средство со стоянки без предварительной оплаты штрафа. Отдельно председатель комитета подчеркнул, что новому созыву Думы необходимо уйти от политизации вопроса о детях войны. Проекты региональных законов, предложенные депутатами прошлых созывов краевого парламента, находятся на рассмотрении комитета. Однако, по мнению Юрия Гонтаря, необходимо добиваться от Госдумы принятия федерального закона по этой категории граждан.

Председатель комитета по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Иван Богачёв сообщил, что на октябрьское заседание Думы готовятся изменения в закон, регулирующий вопросы в области охоты и охотничьих ресурсов. Также он привёл статистические данные о ходе уборки в крае ряда культур и проведении посевных работ.

Игорь Андрющенко, возглавляющий комитет по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, проинформировал о том, что на предстоящей неделе состоится рабочее совещание по изменениям в закон о некоторых мерах по обеспечению безопасности пассажиров легкового такси. В документ предлагаются изменения, расширяющие цветовую гамму. Цвет не обязательно должен быть желтым. Такси могут быть и белого цвета.

Пресс-служба Думы Ставропольского края

http://www.stapravda.ru/20161010/na_stavropole_ozhidayut_rost_dokhodov_v_kraevuyu_kaznu_97145.html