На полмиллиона рублей главбух обокрала управляющую компанию Минераловодском районе

Фото: из архива газеты «СП»

В Минераловодском районе на полмиллиона рублей обокрали управляющую компанию. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Главный бухгалтер общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность в сфере жилищно-коммунальных услуг, получила в подотчет из кассы управляющей компании 515 251, 35 рублей. И присвоила их. Показалось мало, и женщина ещё и перевела с расчетного счета управляющей компании на свой счет 120 000 рублей, сообщили в прокуратуре края.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161010/na_polmilliona_rubley_glavbukh_obokrala_upravlyayuschuyu_kompani_97115.html