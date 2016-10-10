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10 октября 2016 г.

Личный кабинет доступен бизнес-клиентам «Ростелекома» по всей стране

Личный кабинет доступен бизнес-клиентам «Ростелекома» по всей стране

«Ростелеком» ввел в коммерческую эксплуатацию личный кабинет для корпоративных клиентов по всей стране. Интерфейс личного кабинета прост, удобен в использовании и интуитивно понятен. Это – полноценный офис самообслуживания, управление которым доступно в круглосуточном режиме через интернет.

Функциональные возможности сервиса позволяют контролировать текущий баланс лицевых счетов в режиме онлайн, проверять начисления и платежи, получать платежно-расчетные документы, объединять счета в «виртуальные предприятия» или иерархии, анализировать затраты на услуги связи по подразделениям, а также направлять обращения в ПАО  «Ростелеком» и формировать заказы на подключение новых услуг.

Для удобства пользователей реализована функция настройки ежемесячной доставки платежно-расчетных документов на адрес электронной почты. При этом, существующий способ доставки документов на бумажном носителе или через электронный документооборот сохраняется.

«Совершенствуя систему обслуживания корпоративных клиентов, «Ростелеком» все больше внимания уделяет цифровым каналам продаж и обслуживания. Мы понимаем, что будущее за полноценными системами самообслуживания. Благодаря им клиенты получают сервис, позволяющий в онлайн режиме контролировать расходы на телеком услуги и управлять ими без обращения в офисы «Ростелекома». Именно такой сервис сегодня мы предлагаем своим заказчикам», – заявил вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков.

По словам руководителя проекта по внедрению сервиса «Личный кабинет для корпоративных клиентов» Алексея Филиппова, «Ростелеком» постоянно ищет возможности повышения качества и удобства обслуживания бизнес-клиентов. Мы будем развивать личный кабинет и добавлять новые функции управления услугами связи. Более того, личный кабинет для юридических лиц станет платформой продаж новых цифровых услуг и сервисов нашей компании. Подрядчиком в этом проекте стала наша дочерняя компания ООО «Ростелеком-Интеграция», которой удалось в полной мере учесть бизнес-требования наших клиентов и максимально оперативно реализовать функциональность», – подчеркнул он.

Информация о порядке регистрации в «Личный кабинет для корпоративных клиентов» доступна по ссылке https://client.rt.ru.

Видеоролик о сервисе: https://youtu.be/rRlI84K2cBU.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20161010/lichnyy_kabinet_dostupen_biznesklientam_rostelekoma_po_vsey_stra_97141.html
Фотография к статье Личный кабинет доступен бизнес-клиентам «Ростелекома» по всей стране
Личный кабинет доступен бизнес-клиентам «Ростелекома» по всей стране
Личный кабинет доступен бизнес-клиентам «Ростелекома» по всей стране
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