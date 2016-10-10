Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
10 октября 2016 г.

Исторический квест для студентов провели в Ставрополе Сбербанк и СКФУ

Сбербанк и Северо-Кавказский федеральный университет провели в Ставрополе исторический квест для студентов

Ставропольское отделение ПАО Сбербанк и Северо-Кавказский федеральный университет организовали финансово-исторический квест, приуроченный к 175-летию Сбербанка России.

Сотрудники банка и сводный педагогический отряд СКФУ «Классики» подготовили для студентов вуза – будущих экономистов – увлекательную программу: четыре команды посетили указанные в программе объекты, узнали от модераторов их историю и выполнили различные задания – от самого креативного селфи до решения непростых логических головоломок. После успешно пройденного пути каждая команда должна была вернуться в точку сбора, сложить из полученных карточек цифру 1841 – дату основания Сбербанка, – и, ответив еще на несколько исторических вопросов организаторов, завершить квест.

По словам ребят, они по-другому взглянули на Ставрополь и его финансовую историю. Так, например, многие не знали, что площадь Ленина когда-то называлась Базарной и собирала торговцев со всей губернии, а здание Ставропольского государственного историко-культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве изначально предназначалось для магазинов и складов.

Кроме этого, благодаря квесту студенты узнали, где располагалась губернская Казенная палата и первая сберегательная касса (ул. Советская, 3), а также первый на Северном Кавказе частный банкирский дом «Макар Попов и компания» (нынешняя «Аптека Байгера» на проспекте Октябрьской революции, 15).

– Квест для студентов – это продолжение нашего познавательного исторического проекта к 175-летию Сбербанка, который мы начали в августе с краевым музеем, – отметил управляющий Ставропольским отделением ПАО Сбербанк Роман Романенко. – С помощью научных сотрудников мы разработали уникальную экскурсионную программу по местам Ставрополя, связанным с его финансовой историей. Первыми маршрут опробовали журналисты и блогеры, а в этот раз по нему прошли и студенты. Многое из того, что они узнали, сложно, а порой и практически невозможно найти в интернете и других открытых источниках. Но благодаря таким проектам неизвестные широкой публике факты активно популяризируются.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20161010/istoricheskiy_kvest_dlya_studentov_proveli_v_stavropole_sberbank_97140.html
Фотография к статье Исторический квест для студентов провели в Ставрополе Сбербанк и СКФУ
Сбербанк и Северо-Кавказский федеральный университет провели в Ставрополе исторический квест для студентов
Сбербанк и Северо-Кавказский федеральный университет провели в Ставрополе исторический квест для студентов
Закрыть
Сбербанк (ссылки по теме)
В офисах Сбербанка в Ставрополе появились пункты сбора отработанных батареек
При поддержке Сбербанка в Ставрополе появилась детская арт-студия
Жителей 20 ставропольских сел обучили финансовой грамотности
Сбербанк обучает селян финансовой грамотности
В Ставрополе на «Зеленый марафон» Сбербанка вышли 2,5 тысячи человек
Как ставропольцам подготовиться к «Зеленому марафону» Сбербанка
В Ставрополе пройдет благотворительная ярмарка в рамках «Зеленого марафона» Сбербанка
Уже более 200 жителей Ставрополья решили участвовать в «Зеленом марафоне» Сбербанка
Стартовало голосование за социальные акции в рамках «Зеленого марафона»
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Вы ездили в отпуск этим летом?
Образование
14 школ Ставропольского края вошли в список лучших в России
Исторический квест для студентов провели в Ставрополе Сбербанк и СКФУ
Совет муниципальных образований края рассмотрел в Кисловодске работу образовательных учреждений
В ставропольской кадетской школе имени Ермолова приняли присягу 160 воспитанников
Ставропольские педагоги побывали на финале конкурса «Учитель года России – 2016» в Москве
Реклама и PR
Личный кабинет доступен бизнес-клиентам «Ростелекома» по всей стране
ВТБ снизил ставки по программе «Снижение платежа»
ВТБ организовал гала-концерт Большого Театра в рамках ежегодных совещаний МВФ и Всемирного банка
На Ставрополье пройдет «Неделя Инноваций – 2016»
Ставропольский филиал Россельхозбанка возобновил выдачу автокредитов с государственной поддержкой
Ставрополь
Форум «Неделя инноваций – 2016» стартовал на Ставрополье
В Ставрополе осужден директор фирмы, незаконно получивший в кредит более полумиллиарда рублей
В Ставрополе под колеса грузовика попала пожилая пенсионерка
В Ставрополе открылась конференция, посвященная Всемирному дню психического здоровья
В Ставрополе 21-летний парень погиб, выпрыгнув с 11-го этажа

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!