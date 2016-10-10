Исторический квест для студентов провели в Ставрополе Сбербанк и СКФУ

Ставропольское отделение ПАО Сбербанк и Северо-Кавказский федеральный университет организовали финансово-исторический квест, приуроченный к 175-летию Сбербанка России.

Сотрудники банка и сводный педагогический отряд СКФУ «Классики» подготовили для студентов вуза – будущих экономистов – увлекательную программу: четыре команды посетили указанные в программе объекты, узнали от модераторов их историю и выполнили различные задания – от самого креативного селфи до решения непростых логических головоломок. После успешно пройденного пути каждая команда должна была вернуться в точку сбора, сложить из полученных карточек цифру 1841 – дату основания Сбербанка, – и, ответив еще на несколько исторических вопросов организаторов, завершить квест.

По словам ребят, они по-другому взглянули на Ставрополь и его финансовую историю. Так, например, многие не знали, что площадь Ленина когда-то называлась Базарной и собирала торговцев со всей губернии, а здание Ставропольского государственного историко-культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве изначально предназначалось для магазинов и складов.

Кроме этого, благодаря квесту студенты узнали, где располагалась губернская Казенная палата и первая сберегательная касса (ул. Советская, 3), а также первый на Северном Кавказе частный банкирский дом «Макар Попов и компания» (нынешняя «Аптека Байгера» на проспекте Октябрьской революции, 15).

– Квест для студентов – это продолжение нашего познавательного исторического проекта к 175-летию Сбербанка, который мы начали в августе с краевым музеем, – отметил управляющий Ставропольским отделением ПАО Сбербанк Роман Романенко. – С помощью научных сотрудников мы разработали уникальную экскурсионную программу по местам Ставрополя, связанным с его финансовой историей. Первыми маршрут опробовали журналисты и блогеры, а в этот раз по нему прошли и студенты. Многое из того, что они узнали, сложно, а порой и практически невозможно найти в интернете и других открытых источниках. Но благодаря таким проектам неизвестные широкой публике факты активно популяризируются.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161010/istoricheskiy_kvest_dlya_studentov_proveli_v_stavropole_sberbank_97140.html