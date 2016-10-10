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10 октября 2016 г.

Губернатор и ещё более 570 тысяч ставропольцев сделали прививки от гриппа

Вакцинацию против гриппа прошёл и губернатор Владимир Владимиров

В Ставропольском крае продолжается сезонная массовая вакцинация против гриппа. Медучреждения края полностью обеспечены вакциной, прививки уже сделали более чем 570 тысяч ставропольцев, что превышает 21% от численности населения края.

Вакцинацию против гриппа прошёл и губернатор Владимир Владимиров.

– Я делаю прививку каждый год, чтобы обезопасить своих близких и не болеть самому, поскольку во время работы мне приходится общаться с большим количеством людей. Призываю всех, у кого нет противопоказаний, проконсультироваться с врачом и пройти вакцинацию. Будьте здоровы! – сказал глава края.

Чтобы предотвратить сезонную эпидемию гриппа на Ставрополье необходимо привить в целом около 860 тысяч человек. В первую очередь эту процедуру должны пройти дети, а также взрослые, работающие в опасных с точки зрения распространения вируса сферах. В том числе, педагоги, врачи и социальные работники.

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20161010/gubernator_i_esche_bolee_570_tysyach_stavropoltsev_sdelali_privi_97144.html
Фотография к статье Губернатор и ещё более 570 тысяч ставропольцев сделали прививки от гриппа
Вакцинацию против гриппа прошёл и губернатор Владимир Владимиров
Вакцинацию против гриппа прошёл и губернатор Владимир Владимиров
Фото пресс-службы губернатора СК
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