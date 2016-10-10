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10 октября 2016 г.

Форум «Неделя инноваций – 2016» стартовал на Ставрополье

На Ставрополье стартовал четвёртый ежегодный форум «Неделя инноваций-2016». С 10 по 14 октября в Ставрополе и на Кавказских Минеральных Водах представители власти, науки и бизнеса федерального и регионального уровня обсудят механизмы стимулирования научно-технического прогресса и популяризации инновационной деятельности.

Перед началом заседания на тему «Инновационная экосистема. Перспективные направления развития» губернатор посетил выставку инновационных достижений Ставрополья.

В пленарном заседании на тему «Инновационная экосистема. Перспективные направления развития» принял участие губернатор Владимир Владимиров.

– Инновации сегодня очень нужны Ставропольскому краю. И важно, чтобы новые идеи становились хорошим заделом для собственного развития, для развития бизнеса, для развития всего региона. А власть в свою очередь всегда будет помогать тем, кто хочет работать и хочет создавать, – отметил в своём приветственном слове глава края.

Перед началом заседания губернатор посетил выставку инновационных достижений Ставрополья. Владимиру Владимирову продемонстрировали новые разработки региональных предприятий и ведущих ставропольских вузов.

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В 2016 году основные мероприятия форума «Неделя инноваций-2016» пройдут на территории города Ставрополя и города-курорта Ессентуки. Ожидаемое количество участников – порядка 600 человек. Деловая программа включает: стратегические сессии, тематические круглые столы, мастер-классы, семинары по актуальным проблемам, подписание соглашений о сотрудничестве, а также выставку инновационных проектов.

В частности, в рамках «Недели инноваций-2016» состоится международная научная конференция Российско-Китайской Ассоциации медицинских университетов «Медицинская профилактика, реабилитация и курортная медицина на рубеже III-го тысячелетия», региональный тур федерального акселератора технологических стартапов в Ставропольском крае «Generation S 2016», серия инновационных образовательных программ по digital и современным медиа «Мобильный уикенд», кроме того организованы отчетные стратегические сессии регионального Центра инжиниринга и Центра кластерного развития, а также круглые столы и семинары по направлениям: сельское хозяйство, образование, медицина, промышленность.

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20161010/forum_nedelya_innovatsiy__2016_startoval_na_stavropole_97142.html
Фотография к статье Форум «Неделя инноваций – 2016» стартовал на Ставрополье
Перед началом заседания на тему «Инновационная экосистема. Перспективные направления развития» губернатор посетил выставку инновационных достижений Ставрополья.
Перед началом заседания на тему «Инновационная экосистема. Перспективные направления развития» губернатор посетил выставку инновационных достижений Ставрополья.
Фото пресс-службы губернатора СК
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