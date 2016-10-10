На Ставрополье стартовал четвёртый ежегодный форум «Неделя инноваций-2016». С 10 по 14 октября в Ставрополе и на Кавказских Минеральных Водах представители власти, науки и бизнеса федерального и регионального уровня обсудят механизмы стимулирования научно-технического прогресса и популяризации инновационной деятельности.

В пленарном заседании на тему «Инновационная экосистема. Перспективные направления развития» принял участие губернатор Владимир Владимиров.

– Инновации сегодня очень нужны Ставропольскому краю. И важно, чтобы новые идеи становились хорошим заделом для собственного развития, для развития бизнеса, для развития всего региона. А власть в свою очередь всегда будет помогать тем, кто хочет работать и хочет создавать, – отметил в своём приветственном слове глава края.

Перед началом заседания губернатор посетил выставку инновационных достижений Ставрополья. Владимиру Владимирову продемонстрировали новые разработки региональных предприятий и ведущих ставропольских вузов.

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В 2016 году основные мероприятия форума «Неделя инноваций-2016» пройдут на территории города Ставрополя и города-курорта Ессентуки. Ожидаемое количество участников – порядка 600 человек. Деловая программа включает: стратегические сессии, тематические круглые столы, мастер-классы, семинары по актуальным проблемам, подписание соглашений о сотрудничестве, а также выставку инновационных проектов.

В частности, в рамках «Недели инноваций-2016» состоится международная научная конференция Российско-Китайской Ассоциации медицинских университетов «Медицинская профилактика, реабилитация и курортная медицина на рубеже III-го тысячелетия», региональный тур федерального акселератора технологических стартапов в Ставропольском крае «Generation S 2016», серия инновационных образовательных программ по digital и современным медиа «Мобильный уикенд», кроме того организованы отчетные стратегические сессии регионального Центра инжиниринга и Центра кластерного развития, а также круглые столы и семинары по направлениям: сельское хозяйство, образование, медицина, промышленность.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20161010/forum_nedelya_innovatsiy__2016_startoval_na_stavropole_97142.html