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Дело гендиректора Ставрополькрайводоканала Владимира Вдовина отправлено в суд

Направлено в суд уголовное дело в отношении генерального директора Ставрополькрайводоканала Владимира Вдовина. Он обвиняется в халатности и присвоении денежных средств, сообщила пресс-служба прокуратуры края. Следствием установлено, что он в 2015 году заключил с двумя жителями края договоры об аренде объектов водозабора «Скачки», расположенного в Пятигорске. Объекты на момент заключения договора были выведены из эксплуатации, поскольку Ставрополькрайводоканал располагал достаточными ресурсами и возможностями для обеспечения услугами водоснабжения населения Пятигорска. В результате халатных действий В. Вдовина Ставрополькрайводоканалу причинен крупный ущерб – свыше 7 миллионов рублей. Кроме того В. Вдовин, проживая в служебном доме, с марта 2015 года по март 2016 года ежемесячно получал 40 тысяч рублей в качестве компенсации расходов по оплате якобы арендуемого жилья. Всего за наем жилья ему было перечислено более 270 тысяч рублей. Уголовное дело будет рассматриваться в Ленинском райсуде Ставрополя.

И. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161010/delo_gendirektora_stavropolkrayvodokanala_vladimira_vdovina_otpr_97150.html
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