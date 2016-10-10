Что делать, если возникли проблемы с поиском работы? Разъяснения на этот счет дали в министерстве труда и социальной защиты населения СК. Там отмечают: большую роль в решинии этого вопроса играют учреждения занятости. Они дают возможность приобрести востребованную на рынке труда профессию, пройти переподготовку или повысить квалификацию по имеющейся специальности.

С начала года приступили к профессиональному обучению 1552 безработных по 36 специальностям, таким как: водитель автомобиля, 1:С Бухгалтерия, менеджер, парикмахер, электромонтер, визажист, WEB-дизайнер, дизайнер, инспектор по кадрам, швея, медицинская сестра, электрогазосварщик, охранник, повар, тракторист, продавец, электромонтер, кондитер, оператор котельной, оператор ЭВМ, мастер по маникюру и другие.

Уделяется особое внимание организации профессионального обучения людей, испытывающих наибольшие трудности в поиске работы. Среди завершивших обучение уже есть 54 инвалида, 76 одиноких и многодетных родителей, 17 граждан, уволенных с военной службы, 9 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

Стоит отметить, что обучаются не только безработные граждане, но и женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, а также пенсионеры, которые стремятся возобновить трудовую деятельность. Так, за девять месяцев 115 таких женщин и 54 пожилых человека приступили к профессиональному обучению.

Кстати, на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования уже израсходовано более 15,8 млн. рублей из бюджета Ставропольского края.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161010/chto_delat_esli_voznikli_problemy_s_poiskom_raboty_97106.html