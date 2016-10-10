Бывшего главу Новоянкульского сельсовета и его знакомых будут судить

Отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР, сообщила пресс-служба ведомства, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Новоянкульского сельсовета, сына и двух его знакомых. В зависимости от степени участия в совершении преступлений они обвиняются в мошенничестве, фальсификации доказательств, совершенном организованной группой, подделке документов.

По данным следствия, с декабря 2009 по декабрь 2010 года глава Новоянкульского сельсовета создал организованную группу, в которую вовлек своего сына и двух знакомых. В апреле 2010 года они изготовили от имени собственников земельных долей поддельные доверенности о якобы передаче от их имени прав на продажу земельного участка. Затем обвиняемые заключили заведомо фиктивный договор купли-продажи земли, согласно которому собственники земельных долей продали тридцать шесть из тридцати семи долей в праве собственности на земельный участок. В результате обмана было приобретено право собственности на земельный участок бывшего сельскохозяйственного производственного кооператива «Янкульский» общей площадью не менее 3086 гектаров. Собственникам земельных участков и муниципальному образованию Андроповского муниципального района причинен ущерб более чем на 100 миллионов рублей.

Материалы уголовного дела составили более 130 томов. Оно направлено в суд.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161010/byvshego_glavu_novoyankulskogo_selsoveta_i_ego_znakomykh_budut_s_97112.html