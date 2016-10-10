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10 октября 2016 г.

80-летие футбольного клуба «Машук-КМВ» отметили в Пятигорске

Футбольный клуб «Машук-КМВ»

На центральном стадионе Пятигорска состоялся праздник в честь 80-летия футбольного клуба «Машук-КМВ». В 1936-м году в Пятигорске создали первую городскую футбольную команду. Ее назвали «Динамо». С 1966-го года команда стала называться «Машиностроитель», так как шефство над нею взял завод «Сельмаш». Сегодня футбольный клуб, носящий на протяжении многих лет имя «Машук-КМВ», сохраняет традиции и стремится к новым высоким целям.

Клуб-юбиляр, его футболистов и преданных болельщиков поздравили министр спорта Ставропольского края Роман Марков, глава Пятигорска Лев Травнев, президент клуба «Машук-КМВ» Александр Сахтариди и другие. В ходе праздничной церемонии Роман Марков вручил Льву Травневу, возглавляющему попечительский совет ФК «Машук-КМВ», грамоту губернатора Ставрополья.

Праздник продолжился товарищеским матчем ветеранов клубов «Машук-КМВ» и «Алания». Кульминацией торжества стал розыгрыш сувениров с символикой ФК «Машук» и главного приза – автомобиля, участие в котором приняли все зрители матча.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20161010/80letie_futbolnogo_kluba_mashukkmv_otmetili_v_pyatigorske_97114.html
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Футбольный клуб «Машук-КМВ»
Футбольный клуб «Машук-КМВ»
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80-летие футбольного клуба «Машук-КМВ» отметили в Пятигорске
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