80-летие футбольного клуба «Машук-КМВ» отметили в Пятигорске

На центральном стадионе Пятигорска состоялся праздник в честь 80-летия футбольного клуба «Машук-КМВ». В 1936-м году в Пятигорске создали первую городскую футбольную команду. Ее назвали «Динамо». С 1966-го года команда стала называться «Машиностроитель», так как шефство над нею взял завод «Сельмаш». Сегодня футбольный клуб, носящий на протяжении многих лет имя «Машук-КМВ», сохраняет традиции и стремится к новым высоким целям.

Клуб-юбиляр, его футболистов и преданных болельщиков поздравили министр спорта Ставропольского края Роман Марков, глава Пятигорска Лев Травнев, президент клуба «Машук-КМВ» Александр Сахтариди и другие. В ходе праздничной церемонии Роман Марков вручил Льву Травневу, возглавляющему попечительский совет ФК «Машук-КМВ», грамоту губернатора Ставрополья.

Праздник продолжился товарищеским матчем ветеранов клубов «Машук-КМВ» и «Алания». Кульминацией торжества стал розыгрыш сувениров с символикой ФК «Машук» и главного приза – автомобиля, участие в котором приняли все зрители матча.

http://www.stapravda.ru/20161010/80letie_futbolnogo_kluba_mashukkmv_otmetili_v_pyatigorske_97114.html