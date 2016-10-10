55-летний водитель «Мерседеса» погиб из-за превышения скорости в Минераловодском районе

9 октября около 9 часов утра на 346-м километре федеральной дороги «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды» водитель автомашины «Мерседес Бенц», выбрал небезопасную для движения скорость, не справилась с управлением и съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. От полученных травм на месте происшествия скончался водитель – 55-летний житель республики Северная Осетия.

http://www.stapravda.ru/20161010/55letniy_voditel_mersedesa_pogib_izza_prevysheniya_skorosti_v_mi_97116.html