15 октября на Ставрополье откроется форум искусств «Золотой витязь»

На Ставрополье пройдёт VII международный славянский литературный форум «Золотой витязь», об этом на еженедельном совещании в правительстве края под председательством губернатора Владимира Владимирова сообщила министр культуры Татьяна Лихачёва.

Форум будет проходить в течение 5 дней, за это время в городах Ставрополь, Будённовск, Пятигорск, Кисловодск, Минеральные Воды, Изобильный, а также в сёлах Верхнерусское и Донское планируется провести в общей сложности 23 мероприятия. В программе – творческие встречи с известными российскими писателями, актерами театра и кино, кинопоказы.

По словам Татьяны Лихачёвой, в открытии форума, которое состоится 15 октября в Ставропольском ДКиС, примут участие актёры Николай Бурляев, Инга Шатова, Татьяна Абрамова, Анатолий Журавлёв, Светлана Светличная, Александр Белобородько, Владимир Зайцев, Александр Цуркан, Глеб Матвейчук, и другие.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20161010/15_oktyabrya_na_stavropole_otkroetsya_forum_iskusstv_zolotoy_vit_97130.html