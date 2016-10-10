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10 октября 2016 г.

15 октября на Ставрополье откроется форум искусств «Золотой витязь»

Славянский форум искусств «Золотой Витязь»

На Ставрополье пройдёт VII международный славянский литературный форум «Золотой витязь», об этом на еженедельном совещании в правительстве края под председательством губернатора Владимира Владимирова сообщила министр культуры Татьяна Лихачёва.

Форум будет проходить в течение 5 дней, за это время в городах Ставрополь, Будённовск, Пятигорск, Кисловодск, Минеральные Воды, Изобильный, а также в сёлах Верхнерусское и Донское планируется провести в общей сложности 23 мероприятия. В программе – творческие встречи с известными российскими писателями, актерами театра и кино, кинопоказы.

По словам Татьяны Лихачёвой, в открытии форума, которое состоится 15 октября в Ставропольском ДКиС, примут участие актёры Николай Бурляев, Инга Шатова, Татьяна Абрамова, Анатолий Журавлёв, Светлана Светличная, Александр Белобородько, Владимир Зайцев, Александр Цуркан, Глеб Матвейчук, и другие.

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20161010/15_oktyabrya_na_stavropole_otkroetsya_forum_iskusstv_zolotoy_vit_97130.html
Фотография к статье 15 октября на Ставрополье откроется форум искусств «Золотой витязь»
Славянский форум искусств «Золотой Витязь»
Славянский форум искусств «Золотой Витязь»
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