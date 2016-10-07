В ставропольской кадетской школе имени Ермолова приняли присягу 160 воспитанников

В 14-ю годовщину со дня основания кадетской школы имени генерала А. Ермолова краевого центра на главном плацу учебного заведения прошла торжественная церемония очередного приведения к кадетской присяге молодого пополнения. 160 воспитанников различных классов «кадетки» присягнули в этот день на верность идеалам кадетства.

Священный ритуал объединил и взволновал не только кадетов, но и их родных и близких, многочисленных ветеранов и почетных гостей церемониала, среди которых были специально приехавшие на торжество представители Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени адмирала Павла Нахимова.

По мнению присутствовавшего на празднике депутата ГД СК, председателя Ставропольского регионального отделения Российского военно-исторического общества, бывшего командира Ставропольского СОБРа, кавалера трех «Орденов мужества» и других боевых наград полковника Сергея Шевелева, уникальная по решаемым задачам ставропольская «кадетка» является полигоном для получения юными гражданами первоклассного базового образования и достойного воспитания на основе лучших традиций служения Отечеству.

Такие праздники по своей значимости давно перешагнули за корпоративные рамки. С напутствием к впервые получившим погоны воспитанникам и их родителям обратился священник храма Серафима Саровского Димитрий Сыпко.

Председатель попечительского совета школы, первый атаман Ставропольского краевого Союза казаков Петр Федосов, стоявший у истоков возрождения казачества на Северном Кавказе и, к слову, создания самой «кадетки», поздравил всех собравшихся и напомнил о важности традиций и преемственности поколений.

Директор «кадетки» Алексей Хитров подчеркнул важность максимального использования потенциала школы в подготовке к военной и государственной службе на благо нашей Родины.

Шефы школы воины-десантники и бойцы ОМОНа полицейского главка организовали выставку современного оружия и бронетехники, провели показательные выступления. Служба тыла школы и «офицерский» класс угостили гостей праздника традиционной кадетской кашей и чаем из полевой кухни. Были зачитаны приказы о присвоении очередных кадетских званий вице-сержантам, а в первом классе Росгвардии — права на ношение нашивок по итогам зачетов. Команды-победительницы и призеры ежегодного открытого чемпионата по тактическому пейнтболу, посвященного Дню кадетской школы, получили «сладкие» призы.

Среди многочисленных награжденных были и представители «Ставрополки». За практический вклад в допризывную подготовку, военно-патриотическое воспитание молодежи и информационное сопровождение деятельности ветеранской организации войск правопорядка и Росгвардии председатель Совета ветеранов войск правопорядка в городе Ставрополе, заслуженный работник культуры полковник в отставке Виктор Медяник наградил спортивного обозревателя «СП» капитана в отставке Сергея Визе медалью «Защитнику Отечества», а фотокора газеты Эдуарда Корниенко медалью «За заслуги».

С. ЯКОВИЧ

http://www.stapravda.ru/20161007/v_stavropolskoy_kadetskoy_shkole_imeni_ermolova_prinyali_prisyag_97094.html