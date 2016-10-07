В Ставрополе 21-летний парень погиб, выпрыгнув с 11-го этажа

В Ставрополе проводится проверка по факту смерти молодого человека в результате падения с высоты, сообщили в следственном отделе по Промышленному району краевого управления СКР.

По предварительным данным, 5 октября возле одного из высотных домов краевого центра было обнаружено тело молодого человека с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты. Известно, что погибший проживал в этом доме на 11-м этаже совместно с матерью и малолетней сестрой. По основной версии, парень покончил жизнь самоубийством.

http://www.stapravda.ru/20161007/v_stavropole_21letniy_paren_pogib_vyprygnuv_s_11go_etazha_97103.html