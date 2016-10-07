Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
7 октября 2016 г.

В Ставрополе 21-летний парень погиб, выпрыгнув с 11-го этажа

В Ставрополе проводится проверка по факту смерти молодого человека в результате падения с высоты, сообщили в следственном отделе по Промышленному району краевого управления СКР.

По предварительным данным, 5 октября возле одного из высотных домов краевого центра было обнаружено тело молодого человека с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты. Известно, что погибший проживал в этом доме на 11-м этаже совместно с матерью и малолетней сестрой. По основной версии, парень покончил жизнь самоубийством.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161007/v_stavropole_21letniy_paren_pogib_vyprygnuv_s_11go_etazha_97103.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Занимаете ли вы деньги у родственников и друзей?
Происшествия
В Ингушетии в ходе двух КТО уничтожены шестеро бандитов
В Ставрополе 21-летний парень погиб, выпрыгнув с 11-го этажа
В Невинномысске задержан грабитель, забравший у 18-летнего парня машину, паспорт и деньги
Бывший муж украл у жительницы Невинномысска 5 тысяч рублей и золотое кольцо
В магазине Невинномысска стажерка украла из подсобки 10 тысяч рублей
Ставрополь
В ставропольской кадетской школе имени Ермолова приняли присягу 160 воспитанников
75-лет исполнилось известному ставропольскому журналисту Анатолию Чернову-Казинскому
7 детей с пороком сердца бесплатно прооперировали в Ставрополе
Уникальный комплекс по уходу за лежачим больным «Самаритянка» появился в Ставрополе
На Ставрополье пройдет «Неделя Инноваций – 2016»

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!