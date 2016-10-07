В Невинномысске задержан грабитель, забравший у 18-летнего парня машину, паспорт и деньги

В Невинномысске в полицию обратился восемнадцатилетний местный житель. Мужчина сообщил, что малознакомый молодой человек потребовал у него ключи от автомашины. Получив отказ, злоумышленник ударил визави по лицу и снова потребовал ключи. После вторичного отказа грабитель достал нож, и, угрожая его применением, отобрал у своей жертвы ключи от автомобиля «Мерседес Е 200», 6 500 рублей и паспорт. На машине ограбленного разбойник скрылся с места происшествия.

Вскоре сотрудники полиции установили личность предполагаемого преступника. А благодаря полученной ориентировке наряд патрульно-постовой службы задержал подозреваемого, 25-летнего, неоднократно судимого жителя Кочубеевского района, и доставил его в отдел полиции.

Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Невинномысску, по факту разбойного нападения, совершенного с применением оружия, возбуждено уголовное дело.

http://www.stapravda.ru/20161007/v_nevinnomysske_zaderzhan_grabitel_zabravshiy_u_18letnego_parnya_97091.html