В Невинномысске в канун Дня города ликвидировали 17 стихийных свалок

В преддверии празднования 191-й годовщины со дня основания Невинномысска его жители вышли на общегородской субботник. Всего в нем приняли участие около полутора тысяч челоек. Активно включились в акцию работники администрации города, ее структурных подразделений, сотрудники предприятий и организаций Невинномысска, студенты, школьники.

Всего было убрано более 786 тысяч квадратных метров территории, вывезено 296 кубических метров мусора, обрезано 79 кубометров ветвей и кустарников, ликвидировано 17 стихийных свалок. Также ремонтировались фасады зданий и малые архитектурные формы, очищались подвалы, устанавливались урны и т.д. А для благоустройства придомовых участков было устроено 180 квадратных метров газонов.

Студенты вузов и ссузов, специалисты комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города, Молодежного центра развития личности очистили от сора, опавших листьев и веток территорию городской больницы – всего было собрано 40 мешков мусора.

Учащиеся образовательных учреждений приводили в порядок территорию, на которой пройдут основные мероприятия Дня города – бульвар Мира и улицу Менделеева. Работы эти будут продолжаться и в оставшееся до праздника время.

Всего предприятиями и организациям Невинномысска для субботника было предоставлено 13 единиц грузовой техники, три трактора и один экскаватор.

Как рассказали в администрации Невинномысска, в рамках месячника по санитарной очистке и благоустройству города, стартовавшего 26 сентября, запланировано проведение двух субботников, каждая пятница объявлена санитарным днем. Месячник по благоустройству продлится до 26 октября.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161007/v_nevinnomysske_v_kanun_dnya_goroda_likvidirovali_17_stikhiynykh_97086.html