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7 октября 2016 г.

В Невинномысске открыли мемориальную доску Герою Соцтруда Анатолию Золину

В преддверии 191-й годовщины со дня основания Невинномысска состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь участника Великой Отечественной войны, Героя Социалистического Труда, Лауреата премии Совета Министров СССР, слесаря-наладчика Невинномысского азотно-тукового завода Анатолия Васильевича Золина.

В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации города Татьяна Олешкевич, председатель Думы Невинномысска Александр Медяник, родственники Героя, школьники, представители общественности, трудового коллектива Невинномысского Азота, друзья и соседи по дому, где проживал Анатолий Золин.

От имени главы администрации Невинномысска Василия Шестака поздравила горожан с этим значимым событием – увековечением имен Героев Соцтруда – заместитель главы администрации Татьяна Олешкевич:

– В городе строителей, химиков и энергетиков мы открываем мемориальную доску химику Анатолию Васильевичу Золину, самоотверженным и добросовестным трудом, инициативностью, новаторским подходом прославившему и родное предприятие – ныне это «Невинномысский Азот» Минерально-химической компании «ЕвроХим», которое является флагманом экономики не только Невинномысска, но и всего Ставрополья, – и свой город.

Как сообщили в администрации Невинномысска, замглавы отметила, что в год 70-летия Великой Победы в городе были установлены мемориальные доски всем невинномысцам-Героям Советского Союза. А в 2016 году Невинномысск увековечивает имена своих главных тружеников.

Биография Анатолия Золина схожа с судьбой его сверстников. Он окончил ремесленное училище, в августе 1942 года был призван на фронт. Участвовал в освобождении Ржева, дважды форсировал Волгу, воевал под Смоленском, прошел с боями всю Белоруссию. Закончил войну в победном 45-м недалеко от Берлина.

После демобилизации Анатолий Васильевич работал слесарем на Ярославском нефтеперегонном заводе, Ангарском химическом комбинате, а в 1958 году был переведен на строящийся Невинномысский азотно-туковый завод. Золин возглавил бригаду слесарей-котельщиков, которая изготовляла металлоконструкции и нестандартное оборудование, выполняла монтажные работы по их установке.

Более шестидесяти новых категорийных аппаратов для переработки химической продукции на счету бригады Золина. Впервые в стране бригада Золина изготовила гранулятор для получения неслеживающейся селитры, что значительно упрощало ее транспортировку, хранение и применение.

За выдающиеся заслуги по увеличению выпуска химической продукции и достижение высоких показателей в работе Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 мая 1966 года Анатолию Васильевичу Золину присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161007/v_nevinnomysske_otkryli_memorialnuyu_dosku_geroyu_sotstruda_anat_97077.html
Фотография к статье В Невинномысске открыли мемориальную доску Герою Соцтруда Анатолию Золину
Мемориальную доску в честь Героя Социалистического труда Анатолия Золина открыли в Невинномысске
Мемориальную доску в честь Героя Социалистического труда Анатолия Золина открыли в Невинномысске
Фото пресс-службы администрации Невинномысска
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В Невинномысске открыли мемориальную доску Герою Соцтруда Анатолию Золину
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