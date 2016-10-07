В магазине Невинномысска стажерка украла из подсобки 10 тысяч рублей

В Невинномысске в отдел полиции обратилась 21-летняя жительница города химиков. Девушка поведала, что в подсобном помещении магазина из её сумочки кто-то похитил 10 тысяч рублей. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершила 22-летняя стажерка упомянутой торговой точки. Девушка претендовала на должность продавца в магазине.

На похищенные деньги воровка купила себе одежду и плойку, эти вещи изъяли у задержанной подозреваемой сотрудники полиции.

Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Невинномысску, по факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении фигурантки дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

http://www.stapravda.ru/20161007/v_magazine_nevinnomysska_stazherka_ukrala_iz_podsobki_10_tysyach_97083.html