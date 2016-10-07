В Ингушетии в ходе двух КТО уничтожены шестеро бандитов

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий органами ФСБ России была получена информация о скрывающихся на территории Ингушетии лицах, осуществляющих подготовку к совершению террористических актов на территории республики, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета. Было принято решение о проведении 7 октября с 3.25 в городе Назрань, а с 5.25 в поселке Гази-Юрт Назрановского района контртеррористических операций и введении соответствующего правового режима.

Здания, в которых укрылись бандиты, были блокированы силами правопорядка. Жители близлежащих домов эвакуированы.

В ходе переговоров с бандитами, засевшими в частном доме в Назрани, сотрудникам правоохранительных органов удалось убедить их отпустить ребенка. Дальнейшие переговоры не привели к желаемому результату: на предложение сотрудников правоохранительных органов сдаться бандиты открыли огонь из автоматического оружия. Силами спецназа Назрани нейтрализованы четверо боевиков и еще двое — в Гази-Юрте.

По предварительным данным, среди нейтрализованных бандитов — эмиссар ИГИЛ Забайри Саутиев, прибывший из Сирии для возобновления террористической деятельности на территории республики.

На месте боестолкновений обнаружены автоматы, пистолеты, гранаты и готовые к применению самодельные взрывные устройства, в том числе два так называемых пояса смертника.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.

Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Режим КТО в указанных районах не отменен.

http://www.stapravda.ru/20161007/v_ingushetii_v_khode_dvukh_kto_unichtozheny_shestero_banditov_97104.html