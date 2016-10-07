В акции по раннему выявлению рака груди поучаствовали более двух тысяч ставропольчанок

Более двух тысяч жительниц Ставропольского края приняли участие в благотворительной акции по раннему выявлению рака груди, порядка 60 из них получили направления на дополнительное обследование. Напомним, акция проходила в последние дни сентября. Помимо обследования женщин, прошли мастер-класс по онкопсихологии для врачей, региональная научно-практическая конференция, а также круглый стол по раннему выявлению рака груди в регионе. Участие в мероприятиях приняли представители НИИ Онкологии им. Н.Н. Петрова, Фонда профилактики рака, министерства здравоохранения Ставропольского края, медицинские эксперты. Специалисты обсудили возможные меры по улучшению ситуации в регионе: было предложено создать межрегиональную экспертную рабочую группу по разработке программы скрининга рака в рамках диспансеризации.

– Доля выявленных случаев подозрения на рак молочной железы среди участниц акции в составила 2,67 процента – это выше, чем в среднем по России, – делился исполнительный директор Фонда профилактики рака Илья Фоминцев. – Опираясь на эти данные, мы можем сделать приблизительную оценку, что от пяти до девяти тысяч жительниц края – носительницы бессимптомного рака молочной железы. Это цифры, которые ни в коем случае не следует выпускать из внимания, и прежде всего – самим женщинам. В значительной части случаев выявление рака на бессимптомной стадии позволяет значительно продлить жизнь или даже вылечить женщину полностью, так что призываю не отказываться от диспансеризации.

Именно своевременная диагностика сегодня остается главным способом борьбы против этой болезни. Но, понимая это, более половины наших соотечественниц ни разу в жизни не делали маммографию. Что касается Ставропольского края, то здесь этот показатель составил 21 процент. По оценке И. Фоминцева, это говорит о достаточно широком маммографическом охвате населения.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161007/v_aktsii_po_rannemu_vyyavleniyu_raka_grudi_pouchastvovali_bolee__97089.html