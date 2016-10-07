Уникальный комплекс по уходу за лежачим больным «Самаритянка» появился в Ставрополе

В редакцию газеты «Ставропольская права» пришло письмо от Ирины Шкурат – жительницы Нефтекумского района. Оно о человеческом горе и том, как наше милосердие может преобразить жизнь окружающих людей.

Шесть лет назад сын Ирины получив тяжелую травму позвоночника – оказался обездвижен. Вскоре у него и семья распалась. Так, в тяжелейшем состоянии Сергей остался, в прямом смысле слова, на руках у матери и весь груз проблем женщине пришлось взять на себя (не нашлось в этой ситуации человека ближе и роднее). Можно только догадываться, сколько слез выплакано, какой болью на материнском сердце отложилась эта беда, но здоровье женщины сильно пошатнулось: теперь Ирина Георгиевна не только болеет за судьбу сына, но и сама отчаянно борется с тяжелым недугом.

Понятно, что многие люди сочувствовали и поддерживали эту семью. Коллеги Сергея, собрав деньги, купили специальную кровать. Настойчиво опекать семью взялось и районное общество инвалидов, в частности, ее председатель Екатерина Коченова. Она поддержала и словом, и делом. Главное, помогла получить новую современную кровать для Сергея, которую Ирина Шкурат ждала четыре года! Обратилась прямо по адресу – к руководителю межрегиональной федерации инвалидов Юрию Кузьменкову, который живет под Самарой и вручную собирает уникальные комплексы для ухода за лежачими больными «Самаритянка».

Полезное изобретение получило множество восхищенных отзывов от медицинских работников, аналогов ему нет во всем мире. В основе комплекса – кровать, на которой постоянно может находиться лежачий больной, не испытывая при этом никаких затруднений. Она снабжена ортопедическим матрасом для предупреждения пролежней, оснащена креплением для компьютерного монитора. Кровать может в любой момент превратиться в ванну – достаточно поднять повыше ее стенки, прикрыть дно водонепроницаемой тканью и установить смесители. Кроме того, больной может заниматься на тренажерах, а специальная складывающаяся конструкция позволяет трансформировать комплекс для удобного приема пищи.

Но, несмотря на очередь из желающих заполучить «Самаритянку», а также многочисленные хвалебные оды, воспеваемые специалистами самарскому изобретению, до сих пор Юрий Кузьменков и сотоварищи собирают чудо-кровать вручную на средства благотворителей. Выйти на серийное производство не получается. Федерация инвалидов Поволжья не продает свои изделия, а отдает их нуждающимся бесплатно – по предварительной заявке в порядке очереди.

Вот почему и Сергею, и его маме пришлось так долго ждать заказа. А Екатерине Ивановне не раз обращаться к самому Кузьменкову, описывая всю трагичность ситуации. Заметим, что подобную кровать Екатерине Ивановне в прошлом году удалось доставить и для лежачей девочки.

И вот чудо-кровать недавно прибыла в Ставрополь, в краевой геронтологический центр, где находится Сергей, пока лечится его мама. «Самаритянка» вызвала искреннее восхищение у сотрудников. Доставила долгожданный комплекс совершенно бесплатно транспортная компания ООО «Деловые Линии».

А вместе с этим событием у Сергея появилась и надежда: если с помощью этой кровати, он научится садиться, то можно будет говорить об операции. По крайней мере, в это верит сама Ирина Георгиевна, верим и мы, желая здоровья и сыну, и маме. А ту кровать, на которую средства собрали коллеги Сергея, он решил безвозмездно передать такому же больному, чтобы кто-то, как и он сам сегодня почувствовал, что со своими бедами он не остался один на один.

http://www.stapravda.ru/20161007/unikalnyy_kompleks_po_ukhodu_za_lezhachim_bolnym_samarityanka_po_97079.html