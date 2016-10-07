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7 октября 2016 г.

Ставропольский филиал Россельхозбанка возобновил выдачу автокредитов с государственной поддержкой

Россельхозбанк

В рамках государственной программы льготного автокредитования Россельхозбанк возобновил действие продукта «Автокредит с государственной поддержкой» до конца 2016 года. Теперь клиенты Банка могут приобрести автомобиль по сниженной процентной ставке – от 8,5% годовых.

Программа распространяется на новые автомобили стоимостью не более 1 150 000 рублей, произведенные в 2015-2016 годах. Максимальная сумма кредита – 920 000 рублей, но не более 80% от стоимости транспортного средства. Заемные средства предоставляются на срок от 6 до 36 месяцев.

«Ставропольский филиал активно развивает розничное кредитование в регионе. Благодаря разнообразной линейке банковских продуктов и планомерному повышению уровня их доступности для населения, только за прошедшие девять месяцев филиал предоставил физическим лицам свыше 2,2 тыс. кредитов. Уверен, что возобновление льготной программы автокредитования станет хорошей новостью для тех, в чьи ближайшие планы входит обзавестись транспортным средством», – прокомментировал директор Ставропольского филиала Россельхозбанка Алексей Сенокосов.

Подать заявку на оформление автокредита с господдержкой можно в ближайшем офисе Россельхозбанка на территории Ставропольского края или на сайте www.rshb.ru.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20161007/stavropolskiy_filial_rosselkhozbanka_vozobnovil_vydachu_avtokred_97076.html
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