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7 октября 2016 г.

Сотрудник ДПС в Ессентуках брал мзду с предпринимателей за проезд автобусов

Следственными органами краевого управления СКР, сообщила пресс-служба ведомства, возбуждено уголовное дело в отношении командира роты № 1 в составе специализированного батальона ДПС ГИБДД по обеспечению безопасного и беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения Ессентуков ГУ МВД России по краю, подозреваемого в получении взятки. По данным следствия, в 2016 году подозреваемый вымогал от индивидуального предпринимателя, занимающегося грузовыми перевозками автобусами по федеральной автодороге «Кавказ» за беспрепятственный проезд со стороны сотрудников ГИБДД деньги – 64 тысячи рублей. Сотрудник полиции данные денежные средства получал от водителей автобусов.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161007/sotrudnik_dps_v_essentukakh_bral_mzdu_s_predprinimateley_za_proe_97081.html
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