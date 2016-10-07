Одна квартира – один голос. Возможно, именно по такой схеме будет вестить подсчет голосов при голосовании на общем собрании собственников жилья. Соотвествующее правило, в замен сложной формуле, предложил внести Минстрой России. Напомним, действующий сегодня принцип голосов напрямую связан с количеством квадратных метров: чем их больше, тем весомей мнение владельца.

– Чаще всего злоупотребления при общем собрании собственников связаны с непониманием формулы подсчета голосов или с навязыванием воли собственника, которому принадлежит значительная часть помещений в доме. Например, это случается при продаже квартир в новом доме – пока застройщику принадлежит большая часть квартир в доме, он может выбрать управляющую компанию по своему усмотрению. Предлагаемые Минстроем России изменения исключают такую возможность, – прокомментировал заместитель Министра строительства и ЖКХ Российской Федерации, главный жилищный инспектор Андрей Чибис.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161007/sobstvenniki_zhilya_budut_golosovat_po_formule_odna_kvartira__od_97100.html