Полпред Олег Белавенцев оценил социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарии

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев прибыл с рабочим визитом в Кабардино-Балкарскую Республику, где встретился с главой КБР Юрием Коковым. Они обсудили вопросы социально-экономического развития республики, среди которых отдельное внимание было уделено реализации «майских» указов Президента РФ в области образования, здравоохранения, жилищного строительства и ряда других направлений. Полпред отметил позитивные сдвиги в сфере промышленного и сельскохозяйственного производства республики.

Затем Олег Белавенцев и Юрий Коков проинспектировали ход строительства новой школы в селении Верхняя Жемтала Черекского района. Прежняя школа с 2003 года находится в аварийном состоянии, и ученики вынуждены заниматься в помещениях сельского детского сада в две смены или в образовательных учреждениях соседних населенных пунктов. На сегодня готовность объекта, возводимого в рамках ФЦП «Юг России», составляет более 90 процентов. Строители работают с опережением графика и намерены сдать школу в эксплуатацию к 10 ноября. Вместе с этим долгожданным событием в селе решится проблема дефицита школьных мест, исчезает необходимость проведения занятий в две смены. Положительно оценивая качество выполненных работ, Олег Белавенцев высказался за дальнейшее наращивание усилий по модернизации всей системы образования республики.

Следующим пунктом программы визита в КБР стало участие в экспедиции Центра подводных исследований Русского географического общества, который на протяжении последнего времени ведет активные научные разработки Голубого озера на территории Черекского района Кабардино-Балкарии. Олег Белавенцев и Юрий Коков на борту подводного аппарата «Си-Эксплорер» погрузились на глубину 213 метров и находились под водой около часа.

– Погружение было интересным. Русское географическое общество проводит уже третью экспедицию, системно работает с привлечением молодых ученых, и это правильно,- поделился впечатлениями Олег Белавенцев.

Юрий Коков поблагодарил руководство РГО, организаторов экспедиции за проявленный интерес к одной из главных достопримечательностей республики.

– Важно, чтобы люди больше узнавали о таких интересных уголках нашей страны. Надеюсь, это придаст дополнительный импульс и науке, и туризму. А мы со своей стороны будем оказывать всестороннюю поддержку, – отметил глава КБР.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161007/polpred_oleg_belaventsev_otsenil_sotsialnoekonomicheskoe_razviti_97102.html