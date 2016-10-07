Поэтические встречи проходят в районных библиотеках на Ставрополье

В рамках Недели ставропольской книги, проведенной краевой научной библиотекой им. М.Ю. Лермонтова, в библиотеках Ставрополья прошли творческие встречи известных поэтов, пишущих в разных стилях и представляющих несколько направлений современной поэзии. В Грачевской районной библиотеке встретилась с читателями член Союза писателей России Валентина Нарыжная. Вечер назвали соответственно – «Души молитвенные строки…». Проникновенная лирика Валентины Нарыжной нашла искренний отклик в сердцах любителей поэзии. Они просили автора подробнее рассказать о работе над ее книгами «Земные чары», «Колокола России», «Рассвет над станицей», «Цветы у обочин» и другими. А в селе Донском на встречу «Живу не вечностью – любовью…» пришли поклонники ставропольской поэтессы Ирины Светловой. Причем среди гостей было немало занимающихся стихосложением, и значит, им было о чем поговорить с автором сборников «Былое и думочки», «Позитивы сохраняются», «Апрельский пергамент».

Завершила Неделю ставропольской книги встреча с читателями молодой поэтессы Елены Рейман. В Изобильненской районной библиотеке тему общения «Третий расцвет» дало название одноименного стихотворения (Е. Рейман. Член ставропольской региональной общественной организации «Союз профессиональных литераторов», поэтесса свою первую книгу «Живой огонь» презентовала совсем недавно – в апреле 2016 года, но уже полюбилась многим искренностью и глубиной эмоциональной лирики.

http://www.stapravda.ru/20161007/poeticheskie_vstrechi_prokhodyat_v_rayonnykh_bibliotekakh_na_sta_97088.html