Пищевое машиностроение будут развивать на Ставрополье

Пищевое машиностроение на Ставрополье – пока неосвоенная ниша, поэтому нуждается в поддержке, отметил министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края В. Хоценко, после посещения завода ООО «Профитекс» (Пятигорск).

В течение 15 лет завод выпускает оборудование для пищевой промышленности: фасовочные автоматы, групповую упаковку, линии розлива, этикетировщики, лазерные маркеры, транспортеры. Предприятие берет на себя разработку, комплектацию и производство оборудования, ввод в эксплуатацию и гарантийное обслуживание автоматов, а также обучение персонала для работы на них.

– Мы рассчитываем, что своеобразный «бум» открытия производств, нацеленных на выпуск стройматериалов, сменится всплеском интереса к пищевому машиностроению. Сейчас же минпром края готов предоставлять все существующие меры поддержки работающим предприятиям отрасли, – подчеркнул В. Хоценко.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161007/pischevoe_mashinostroenie_budut_razvivat_na_stavropole_97098.html