Пациенты ставропольской психиатрической больницы учатся готовить

На базе Ставропольской краевой клинической психиатрической больницы №1 открыли специальный модуль, который позволяет привить навыки самообслуживания. На первом занятии пациентам предложили самостоятельно составить меню, приготовить блюда, сервировать стол. В итоге, накормили 20 человек! Дебютным блюдом стали «Макароны под овощами», а в качестве закуски повара предложили отведать салат «Витаминный».

Модуль независимого проживания, как его называю в больнице, будет функционировать постоянно.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161007/patsienty_stavropolskoy_psikhiatricheskoy_bolnitsy_uchatsya_goto_97096.html