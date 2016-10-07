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7 октября 2016 г.

Пациенты ставропольской психиатрической больницы учатся готовить

На базе Ставропольской краевой клинической психиатрической больницы №1 открыли специальный модуль, который позволяет привить навыки самообслуживания. На первом занятии пациентам предложили самостоятельно составить меню, приготовить блюда, сервировать стол. В итоге, накормили 20 человек! Дебютным блюдом стали «Макароны под овощами», а в качестве закуски повара предложили отведать салат «Витаминный».

Модуль независимого проживания, как его называю в больнице, будет функционировать постоянно.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161007/patsienty_stavropolskoy_psikhiatricheskoy_bolnitsy_uchatsya_goto_97096.html
Фотография к статье Пациенты ставропольской психиатрической больницы учатся готовить
Пациенты ставропольской психиатрической больницы учатся готовить
Пациенты ставропольской психиатрической больницы учатся готовить
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