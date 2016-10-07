Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
7 октября 2016 г.

Оборонному пятигорскому заводу «Элизар» предложили выпускать гражданскую продукцию

Пятигорский завод АО «Элизар», который выпускает продукцию исключительно для Гособоронзаказа, стал объектом внимания краевых властей. Здесь с рабочим визитом побывал министр энергетики, промышленности и связи СК Виталий Хоценко. От руководства предприятия прозвучало: перспективным направлением развития завода может стать сельхозмашиностроение.Тем более, в прошлом веке завод производил гражданскую продукцию - двигатели и агрегаты для сельского хозяйства, одно время выпускались даже утюги.

– Производство необходимо диверсифицировать, находить ниши в гражданской продукции, чтобы не зависеть от единственного потребителя. Министерство энергетики, промышленности и связи края готово предложить широкий спектр мер господдержки для открытия новых производственных линий и цехов, – отметил Виталий Хоценко.

Справочно: Предприятие АО «Элизар» ведет историю с 1944 года. В спектре выпускаемых изделий центральное место здесь занимают асинхронные управляемые с редукторами и шаговые электродвигатели, аналогов которым в России нет.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161007/oboronnomu_pyatigorskomu_zavodu_elizar_predlozhili_vypuskat_graz_97099.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Вы ездили в отпуск этим летом?
Экономика
Полпред Олег Белавенцев оценил социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарии
Пищевое машиностроение будут развивать на Ставрополье
Оборонному пятигорскому заводу «Элизар» предложили выпускать гражданскую продукцию
На Ставрополье пройдет «Неделя Инноваций – 2016»
Ставропольский филиал Россельхозбанка возобновил выдачу автокредитов с государственной поддержкой
Правительство Ставропольского края (ПСК)
Министр сельского хозяйства Ставрополья вручил награды лучшим животноводам в Москве
Инвестпроекты в сфере АПК представит Ставрополье на агропромышленной выставке «Золотая осень-2016» в Москве
Продукция Ставропольских предприятий пользуется спросом в крае и в других регионах России
Правительством Ставрополья приняты поправки в закон о бюджете на 2016 год
Правительства Ставрополья и Москвы заключили соглашение о сотрудничестве
Пятигорск
Задержан мужчина, подозреваемый в похищении девочки в Пятигорске
ПГУ отмечает 77-й день рождения
Выставка по мотивам романа «Герой нашего времени» открылась в Пятигорске
Работники Ставрополькрайводоканала соревновались в конкурсе профессионального мастерства
На Ставрополье выбрали победительницу краевого конкурса «Автоледи -2016»

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!