Оборонному пятигорскому заводу «Элизар» предложили выпускать гражданскую продукцию

Пятигорский завод АО «Элизар», который выпускает продукцию исключительно для Гособоронзаказа, стал объектом внимания краевых властей. Здесь с рабочим визитом побывал министр энергетики, промышленности и связи СК Виталий Хоценко. От руководства предприятия прозвучало: перспективным направлением развития завода может стать сельхозмашиностроение.Тем более, в прошлом веке завод производил гражданскую продукцию - двигатели и агрегаты для сельского хозяйства, одно время выпускались даже утюги.

– Производство необходимо диверсифицировать, находить ниши в гражданской продукции, чтобы не зависеть от единственного потребителя. Министерство энергетики, промышленности и связи края готово предложить широкий спектр мер господдержки для открытия новых производственных линий и цехов, – отметил Виталий Хоценко.

Справочно: Предприятие АО «Элизар» ведет историю с 1944 года. В спектре выпускаемых изделий центральное место здесь занимают асинхронные управляемые с редукторами и шаговые электродвигатели, аналогов которым в России нет.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161007/oboronnomu_pyatigorskomu_zavodu_elizar_predlozhili_vypuskat_graz_97099.html