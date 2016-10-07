Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
7 октября 2016 г.

На Ставрополье пройдет «Неделя Инноваций – 2016»

На Ставрополье пройдет «Неделя Инноваций – 2016»

С 10 по 14 октября на Ставрополье пройдет «Неделя Инноваций – 2016». Мероприятие за несколько лет своего существования приобрело статус всероссийского форума и собирает на своей площадке ведущие научные организации и представителей бизнеса в инновационной среде.

Неделя Инноваций представляет собой целый комплекс мероприятий, включающий пленарные заседания, конференции, выставочные мероприятия и обширную образовательную программу. В этом году Неделя Инноваций пройдет на нескольких площадках в двух городах: в Ессентуках и Ставрополе. Одной из ключевых тем секционных мероприятий станет развитие инновационной деятельности в регионе, разработка и внедрение новых процессов и продукции.

В рамках Недели Инноваций – 2016 пройдет Региональный тур федерального акселератора технологических стартапов в Ставропольском крае «Generation S 2016», организованный Российской Венчурной Компанией.

Также в программу Недели Инноваций – 2016, войдет пленарное заседание с участием руководства региона, представителей бизнеса и научного сообщества. В рамках круглых столов планируется скоординировать усилия представителей ставропольского бизнеса, науки и органов власти ради достижения синергетического эффекта и, в конечном счете, повышения экономического благосостояния Ставропольского края.

Ключевая цель «Недели Инноваций – 2016» – это повышение качественного уровня знаний руководителей регионального бизнеса, лидеров стартап-компаний, молодых предпринимателей в рамках их отраслевой специфики. Как и на предыдущих подобных событиях, обучающие мероприятия пройдут с участием тьюторов федерального масштаба, а также зарубежных представителей соответствующих отраслей бизнеса и науки.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20161007/na_stavropole_proydet_nedelya_innovatsiy__2016_97075.html
Фотография к статье На Ставрополье пройдет «Неделя Инноваций – 2016»
На Ставрополье пройдет «Неделя Инноваций – 2016»
На Ставрополье пройдет «Неделя Инноваций – 2016»
Закрыть
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Вы ездили в отпуск этим летом?
Экономика
На Ставрополье пройдет «Неделя Инноваций – 2016»
Ставропольский филиал Россельхозбанка возобновил выдачу автокредитов с государственной поддержкой
Кисловодску ЧМ по футболу – 2018 принесет 185 миллионов рублей
Владимир Владимиров: Ставрополье держит курс на экспорт
Дмитрий Патрушев: Россельхозбанк вложит к 2021 году в развитие АПК 7 трлн рублей
Реклама и PR
ВТБ предоставил инвестиционный кредит молочному комбинату КБР
«Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнёром Инвестиционного форума Сочи 2016
В «Гармонии» начались продажи евротаунхаусов
ESET и «Ростелеком» представляют мобильное приложение «Родительский контроль»
С начала 2016 года Ставропольский филиал Россельхозбанка направил на финансирование сельхозтоваропроизводителей свыше 3 млрд рублей
Ессентуки
Сотрудник ДПС в Ессентуках брал мзду с предпринимателей за проезд автобусов
Первая советская олимпийская чемпионка Нина Пономарёва перезахоронена с почестями
В Ессентуках телефонный мошенник присвоил 220 тысяч рублей доверчивых граждан
Выставка-ярмарка «Благословенный Кавказ» откроется в Ессентуках 21 сентября
В аптеке Ессентуков продавали «Лирику» без рецепта врача
Ставрополь
В Ставрополе столкнулись две маршрутки
Инвалид из Ставрополя Александр Соломенник осваивает долгожданный протез руки
Ставропольские автоинспекторы дарят световозвращающие жилеты водителям общественного транспорта
В Ставрополе осужден бывший сотрудник управления исполнения наказаний
«Молочный комбинат «Ставропольский» представил свою продукцию на выставке «Золотая осень – 2016»

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!