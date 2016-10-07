С 10 по 14 октября на Ставрополье пройдет «Неделя Инноваций – 2016». Мероприятие за несколько лет своего существования приобрело статус всероссийского форума и собирает на своей площадке ведущие научные организации и представителей бизнеса в инновационной среде.

Неделя Инноваций представляет собой целый комплекс мероприятий, включающий пленарные заседания, конференции, выставочные мероприятия и обширную образовательную программу. В этом году Неделя Инноваций пройдет на нескольких площадках в двух городах: в Ессентуках и Ставрополе. Одной из ключевых тем секционных мероприятий станет развитие инновационной деятельности в регионе, разработка и внедрение новых процессов и продукции.

В рамках Недели Инноваций – 2016 пройдет Региональный тур федерального акселератора технологических стартапов в Ставропольском крае «Generation S 2016», организованный Российской Венчурной Компанией.

Также в программу Недели Инноваций – 2016, войдет пленарное заседание с участием руководства региона, представителей бизнеса и научного сообщества. В рамках круглых столов планируется скоординировать усилия представителей ставропольского бизнеса, науки и органов власти ради достижения синергетического эффекта и, в конечном счете, повышения экономического благосостояния Ставропольского края.

Ключевая цель «Недели Инноваций – 2016» – это повышение качественного уровня знаний руководителей регионального бизнеса, лидеров стартап-компаний, молодых предпринимателей в рамках их отраслевой специфики. Как и на предыдущих подобных событиях, обучающие мероприятия пройдут с участием тьюторов федерального масштаба, а также зарубежных представителей соответствующих отраслей бизнеса и науки.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161007/na_stavropole_proydet_nedelya_innovatsiy__2016_97075.html