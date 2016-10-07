На Ставрополье пресекли попытку контрабанды сильнодействующих веществ

6 октября сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков и оперативно-розыскного отдела Минераловодской таможни, сообщила пресс-служба ведомства, совместно с сотрудниками отдела МВД России по Невинномысску пресекли попытку незаконной пересылки сильнодействующих препаратов в международном почтовом отправлении.

При вскрытии небольшого пакета, поступившего на имя россиянина из Республики Беларусь, выяснилось, что там находились различные таблетки и флаконы с жидкостями. Эти вещества представляют собой синтетические стероидные анаболические препараты, предназначенные для быстрого наращивания мышечной массы, и в нашей стране запрещены. Со слов получателя международного почтового отправления – молодого безработного из Невинномысска – содержимое посылки предназначалось исключительно для «личного потребления».

Напомним, что со 2 июня лекарства, содержащие сильнодействующие и ядовитые вещества, можно ввезти в Россию только «при наличии документов (их заверенных копий), подтверждающих назначение указанных препаратов». Рецепта на полученные препараты у молодого человека не оказалось.

Изъятые вещества направлены на экспертизу, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела за контрабанду сильнодействующих веществ. Санкциями данной статьи УК РФ предусмотрено лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

http://www.stapravda.ru/20161007/na_stavropole_presekli_popytku_kontrabandy_silnodeystvuyuschikh__97105.html