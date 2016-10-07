В Москве, на ВДНХ, продолжает свою работу XVIII агропромышленная выставка «Золотая осень – 2016».

Ставрополье представило свою продукцию в нескольких ее разделах. Один из самых масштабных – «Животноводство». Элитных племенных животных привезли четырнадцать отраслевых хозяйств региона. Подведение итогов еще впереди. Однако министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников решил поддержать наших аграриев, вручив прямо на экспозиционной площадке памятные подарки лучшим животноводам Ставрополья.

http://www.stapravda.ru/20161007/ministr_selskogo_khozyaystva_stavropolya_vruchil_podarki_zemlyak_97071.html