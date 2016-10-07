Крестьянское хозяйство Молчановых Труновского района стало победителем Всероссийского конкурса

В Труновском районе прошла встреча профсоюзного актива с главой района Е. Высоцким, в которой приняли участие председатель Ставропольского краевого комитета Профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ Сергей Марнопольский, члены координационного совета организаций профсоюзов, председатели отраслевых и первичных организаций. На встрече шла речь о вопросах социального партнерства. В свою очередь, глава района Е. Высоцкий акцентировал внимание собравшихся на основных направлениях деятельности администрации в социально-трудовой сфере, подробно остановившись на вопросах заработной платы тружеников бюджетной и производственной сферы, выполнении майских Указов Президента, социальной поддержке незащищенных категорий населения, малого и среднего предпринимательства, сельхозпроизводителей. Обсуждались темы создания новых рабочих мест, а также обеспечения жильем молодых семей и социальной поддержки молодых специалистов. В завершение встречи состоялось награждение победителя Всероссийского конкурса «Лучший коллективный договор организаций АПК России» – крестьянского хозяйства «Молчановых» Труновского района, занявшего второе место. Хозяйство отмечено Дипломом Профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ и Общероссийского агропромышленного объединения работодателей. Высокую награду председателю первичной профсоюзной организации КХ «Молчановых» – Е. Молчановой вручил председатель крайкома Профсоюза работников АПК РФ Сергей Марнопольский.

http://www.stapravda.ru/20161007/krestyanskoe_khozyaystvo_molchanovykh_trunovskogo_rayona_stalo_p_97078.html